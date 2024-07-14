央行買賣國債不是搞量化寬鬆

中評社北京7月14日電／據經濟日報報導，近期，二級市場國債買賣納入貨幣政策工具箱的話題引起市場普遍關注，並引發了是否會進行量化寬鬆的討論。對此，中國人民銀行行長潘功勝表示，此舉並不代表量化寬鬆。



近年來，隨著我國金融市場快速發展，債券市場的規模和深度逐步提升，央行通過在二級市場買賣國債投放基礎貨幣的條件逐漸成熟。潘功勝說，“去年中央金融工作會議提出，要充實貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。人民銀行正在與財政部加強溝通，共同研究推動落實。這個過程整體是漸進式的，國債發行節奏、期限結構、托管制度等也需同步研究優化”。



專家認為，不能把央行買賣國債與海外央行實施的量化寬鬆相混淆。央行買賣國債可以豐富央行管理流動性的工具箱，有效引導國債收益率曲線，使長債收益率與經濟長期基本面更加匹配。



“央行買賣國債定位於拓寬基礎貨幣投放渠道，而不是要搞量化寬鬆。”招聯首席研究員董希淼表示，從國際經驗看，發達經濟體央行搞量化寬鬆往往有自身階段性背景。通常是在危機衝擊下，持續實施寬鬆貨幣政策直至面臨零利率下限約束後，國債市場流動性仍較差，缺少買盤而拋售力量很強，價格渠道傳導不暢，這些經濟體央行通常會訴諸於非傳統貨幣政策，其中就包括量化寬鬆（中央銀行大規模購買國債、商業票據等）。比如2008年國際金融危機、2020年新冠疫情衝擊後，發達經濟體央行普遍將寬鬆貨幣政策用到極致，推出量化寬鬆政策，向市場提供極度充裕的流動性。



我國的情況與上述背景完全不同。董希淼分析，我國經濟保持回升向好態勢，金融機構總體保持健康穩定，穩健的貨幣政策下尚未面臨零利率下限約束，國債市場認購和投資熱情頗高，一定程度上還有“資產荒”跡象，不存在推出量化寬鬆的合理性和必要性，不必把作為常規操作的國債買賣與量化寬鬆畫等號。



“一段時間裡，市場更多著眼於‘央行買國債’這一操作，但實際上央行對國債的操作既有買也有賣，靈活性較大，並非單向操作。”仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟提醒，最新消息顯示，央行已與幾家主要金融機構簽訂了債券借入協議，將視債券市場運行情況持續借入並賣出國債。

