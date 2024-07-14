暑假盛事熱爆　餐廳抓緊商機

中評社北京7月14日電／據大公報報導，多啦A夢巡回特展吸引大量粉絲到來尖沙咀，有商場餐廳抓住商機，推出主題套餐吸客，預計營業額可較平日增加四成。有在附近的小店說，初步未見生意明顯增長，但期望暑假加上展覽，可吸引更多旅客來港消費。



今次展覽的收費區設於K11 MUSEA商場內，免費區設於商場外的星光大道，有商戶趁勢推出多啦A夢主題的周邊產品。商場內的餐廳Artisan Lounge by LUBUDS，由昨日至8月30日變身為多啦A夢主題Cafe，門口布置一個多啦A夢造型吸引食客，員工在衫上佩戴多啦A夢小公仔，推出的特別主題餐單，有198元的龍蝦牛油果三文治拼薯條、多啦A夢最愛的豆沙包紅豆班戟118元、售價78元的多啦A夢藍色的荔枝梳打等。



餐廳負責人、LUBUDS集團首席運營總監周俙佁表示，餐廳未開門已經“爆曬”想來打卡的人，餐廳全日預約爆滿，逾一半顧客因多啦A夢主題到來打卡和消費，吃主題食物重溫童年回憶，預計營業額較平日增加三至四成。她說現時消費者十分喜愛“打卡位”，同時著重消費體驗，認為香港需要更多大型盛事，令香港有更多“額外旺季”，令業界把握更多商機。



展覽與商戶做好聯動效應



在尖沙咀碼頭附近售賣小食和凍飲的商戶Angel說，不知道附近有大型展覽，暫未見生意明顯增長，盼望暑假加上展覽效應，能吸引更多旅客來港消費，帶動生意增長一至兩成。



浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，舉辦大型展覽或盛事，要形成規模效應，政府需作出協調，做好聯動，發揮一加一大於二的效果，並需預早發放資訊通知業界，讓商戶有足夠時間準備，安排優惠，“如果小商戶知道，一齊配合大IP去做，會產生效果，相信他們一定會做好吸客安排。”