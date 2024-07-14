美電訊商遭黑客入侵　逾億用戶受影響

中評社北京7月14日電／據大公網報導，AT＆T當日發表聲明表示，該公司遭遇黑客入侵，大約1.09億個客戶賬戶中的數據，在今年4月份被黑客非法下載。這些數據主要包括2022年5月至2022年10月期間，幾乎所有AT＆T手機用戶和座機用戶的電話和短訊紀錄的元數據。



AT＆T透露，在今年4月19日首次獲悉，黑客利用惡意軟件，從第三方Snowflake的雲端平台，非法訪問並覆製了AT＆T的通話紀錄。這次洩漏的數據為通訊元數據，並不包括通話和短訊內容，但專家指出，被盜的元數據含有通話時長、通訊對象以及手機基地台識別號等信息，可用於識別通話手機的所在地，不法分子能用來進行精確的“釣魚”攻擊和其他詐騙行為。



本次外洩事件波及約1.09億個AT＆T用戶賬戶。AT＆T表示，雖然黑客獲取的數據“不包括客戶姓名”，但可使用其他在線工具，找到與特定電話號碼相關聯的姓名。



Snowflake雲端安全性再遭質疑



這是AT＆T近期遭遇的第二次黑客大規模入侵。今年3月，AT＆T的7000多萬現有客戶和前客戶的個人數據被發現在“暗網”上洩露，該公司為此展開調查。



從今年以來，美國多家大型企業遭遇黑客襲擊，影響範圍廣泛。今年2月，美國最大的醫療健康集團UnitedHealth的子公司ChangeHealthcare遭到勒索軟件攻擊，估計有三分之一的美國人的私人醫療數據可能被洩露。



外界迅速把目光轉向了數據服務軟件Snowflake的雲端服務安全性問題。該公司主要向大型企業出售數據分析服務。今年6月，Snowflake對外披露遭遇黑客入侵，約165個知名機構用戶可能受到影響，包括票務巨頭Ticketmaster5.6億條數據可能被盜。美國奢侈品零售商Neiman Marcus近日發表的聲明中說，已通知約6.4萬名客戶，其個人信息因為Snowflake遭入侵存在風險。



