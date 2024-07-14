新質生產力港青年研學團啟動禮舉行

中評社北京7月14日電／據人民日報報導，13日下午，“新質生產力香港青年研學團2024”啟動禮在香港賽馬會立方舉行，活動旨在為本地學生提供機會，赴內地主要城市親身感受和認識新質生產力，瞭解國家的發展前景和機遇，並與內地青少年交流互動。



此次活動在中央政府駐港聯絡辦青年工作部指導下，由中國旅遊集團主辦、香港賽馬會贊助、香港童軍總會協辦，超過100名參與者將於8月3日至10日到訪北京、上海及杭州。



據悉，在接下來的行程中，香港青少年將參觀航天科技、飛機工程、創新和綠色能源等企業，深入瞭解國家科技創新的前沿領域、發展之勢；走進北京故宮博物院及杭州良渚博物院，近距離感受源遠流長、博大精深的中華文明；同時，與當地青少年展開交流。



啟動儀式上，香港特區政府民政及青年事務局署理局長梁宏正、中央政府駐港聯絡辦青年工作部副部長萬寧、香港中旅集團董事長王海民及董事石善博、香港賽馬會行政總裁應家柏、香港童軍總會香港總監黎偉生等嘉賓蒞臨主禮，為研學團揭開序幕。



梁宏正在致辭中感謝各機構共同籌辦此次研學團。他表示，新質生產力代表著先進、創意和創新，而青年象徵朝氣、青春和活力，青年樂於學習新事物，勇於接受新挑戰，是推動新質生產力的重要生力軍。



“此次研學之旅緊扣新質生產力主題，讓青年朋友親身感受國家歷史文化、科技發展，並探索未來的產業發展態勢。”梁宏正希望，參團青少年從中獲得啟發、滿載而歸，未來成為推“新質生產力的參與者，國家高質量發展的貢獻者。



石善博介紹，研學團助力青少年認識國家和世界發展大勢，增進兩地青少年的相互理解和友誼。他進一步介紹，“新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。我們希望通過本次研學項目，為香港青年提供一個深入瞭解祖國、體驗科技創新、培養全球視野和創新思維的寶貴機會。”

