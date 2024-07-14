SpaceX火箭爆炸　20顆衛星損毀

中評社北京7月14日電／據大公網報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）的“獵鷹9號”（Falcon 9）火箭11日晚的發射任務出現故障，火箭爆炸太空解體，上面運載的20顆“星鏈”衛星（Starlink）報廢損毀後，美國聯邦航空管理局（FAA）12日下令停飛。這是“獵鷹9號”7年多來首度故障。



“獵鷹9號”當天晚間從加州範登堡太空基地，將20顆“星鏈”衛星送入低地軌道。火箭升空約1個小時後，第二節火箭未能重新點燃，將20枚“星鏈”衛星部署在較低的軌道上。這些衛星不久後重新進入地球大氣燃燒殆盡。



SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交媒體平台X上寫道，重新點燃引擎時導致火箭爆炸。SpaceX表示，工程師推斷，第二節火箭是推進劑的液態氧外洩後出現故障。



美國聯邦航空管理局在聲明中說，“獵鷹9號”將遭到停飛，直到SpaceX查出故障原因、修復火箭並獲得FAA批准。這個過程可能需花上數周或數個月，取決於故障的複雜性與SpaceX的修復計劃。



“獵鷹9號”是全球執行發射最多任務的火箭，這是其執行的第354趟任務，也是自2016年來“獵鷹9號”首度發生故障，當時一枚火箭在佛羅里達州發射台爆炸，導致上面搭載的一枚以色列通信衛星損毀。



多個國家與太空公司都依賴SpaceX，將衛星與太空人送上太空。“獵鷹9號”發生事故後，美國太空總署（NASA）透過聲明表示，正在監控SpaceX“獵鷹9號”的所有任務。