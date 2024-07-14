中評社北京7月14日電／據人民日報報導，見到90後澳門青年蕭啟東時，他剛從香港返回甡物科技（珠海）有限公司位於橫琴的辦公室。



蕭啟東的創業從澳門起步，迄今已10多年。如今，公司在橫琴建立研發總部、在東莞建有智慧型工廠、在深圳設立銷售中心、在香港開拓國際業務，奔波在粵港澳大灣區成了他的工作常態。



公司專門拓展了“茶甡”業務領域。“‘茶甡’，就是以茶渣為原料，生產銷售包括建築材料在內的一系列環保產品。”蕭啟東一邊介紹“茶甡”理念，一邊帶記者參觀用茶渣環保墻磚裝修裝飾的辦公室，“墻磚是我們創業之初的主打產品，現在產品已拓展到文創產品等幾十種，都是以廢棄茶渣為原料，經過生物菌發酵，再將剩餘的纖維制成再生產品。產品不僅可降解，還為大量茶渣廢棄物找到了再生利用途徑，變廢為寶。”



大學期間學習工業設計專業的蕭啟東，曾以木屑為原料設計製作相機外殼，賺到“第一桶金”。後來，茶渣廢棄物進入他的視野，他找到學習生物、化學等相關專業的內地和港澳年輕人，組建研發團隊，攜手創業。經過近3年不懈努力，在澳門特區政府對青年創業的支持下，去年底，公司獲得融資2500萬元。



“這裡潛力無限，大有可為！”蕭啟東說，公司的再生系列產品得到認同，已在東莞建起6000平方米的新廠房，6條生產線分別生產杯子、遙控器、包裝盒等幾十種產品。下一步，還準備將中藥渣、酒糟等變廢為寶，設計生產更多環保產品。