外界看好大灣區和海南自貿港聯動發展

中評社北京7月14日電／據新華社報導，外交部駐香港特別行政區特派員公署組織的“走進海南，推動港灣聯動發展”外國駐港領團和商界赴海南參訪活動近日結束。參訪團成員紛紛表示，海南自貿港建設發展成就令人矚目。粵港澳大灣區和海南自貿港作為近鄰，可加強“港灣”聯動、優勢互補、開放共贏。



“海南人介紹自己家鄉歷史文化、特色產業和發展理念時的自信令人動容。”在接受新華社記者採訪時，參訪團中不少外國駐港總領事、在港商會負責人、跨國企業和金融機構高管，以及特區政府官員，對此深有同感。



“海南吸引人投資的地方，在於它不是在口頭說自己海灘多麼好、空氣多麼乾淨等這些同質化的概念，而是真正把綠色環保理念具象化了，如零碳、清潔生產等指標，真正把綠色產業和生態旅遊打造成地方品牌。”香港德國商會主席赫佑漢說。



赫佑漢表示，海南自貿港的發展有著清晰的頂層設計和藍圖，著力打造地區名片。香港作為國際化大都市在專業服務方面優勢顯著，可以助力海南招商引資。此外，兩地在投資類別上可分工優化，如投資股票、固定收益等二級市場更適合在香港，而科創風投更適合布局在海南自貿港。



“此行是我第一次到訪海南，但絕不是最後一次。這裡的一切很驚艶，很值得再來。”阿聯酋駐香港總領館經濟分析師尹翰墨向記者表示，海南資源豐沛、潛力無限，是一片興業熱土，特別是這裡清潔生產的理念和醫療旅遊業，令他印象深刻。“相信未來相關產業會做大做強，從輻射內地市場到走向更廣闊的海外。”



尹翰墨表示，阿聯酋目前正在國家層面大力推進綠色經濟轉型和綠色就業。海南在ESG（環境、社會和公司治理）方面的區位、成本優勢和經驗會進一步吸引更多全球綠色、高科技投資，包括阿聯酋的企業。他指出，大企業借助粵港澳大灣區這一平台，可以享受跨境理財通、深港通等一系列金融市場互聯互通的利好；而海南自貿港建設中在ESG方面表現亮眼、值得借鑒。“港灣”相距咫尺，未來合作空間廣闊。



盛夏的海南風光旖旎、活力四射、令人流連。談及隨團到訪文昌國際航天城和超算中心時，香港新西蘭商會主席衛德雲表示，能近距離看到這些“高大上”的設施感到很興奮。中國一直深耕航空航天領域，技術位居世界前列。“這次能看到海南島上發展出包括航天在內的這麼多行業，很新奇。這裡機遇無限，值得駐香港的跨國公司和新西蘭企業多來調研、深入探尋。”

