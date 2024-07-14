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美國大選 特朗普拜登籌款情況
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2024-07-14 17:05:02
中評社北京7月14日電／據大公網整理，截止日前消息透露特朗普與拜登競選資金情況。
特朗普
特朗普和共和黨全國委員會2024年第二季度籌得3.31億美元。他的競選團隊表示，現在手頭有近2.85億美元現金。
拜登
拜登和民主黨全國委員會2024年第二季度籌得2.64億美元，現在手頭有2.4億美元現金。
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