美國大選　特朗普拜登籌款情況

中評社北京7月14日電／據大公網整理，截止日前消息透露特朗普與拜登競選資金情況。



特朗普



特朗普和共和黨全國委員會2024年第二季度籌得3.31億美元。他的競選團隊表示，現在手頭有近2.85億美元現金。



拜登



拜登和民主黨全國委員會2024年第二季度籌得2.64億美元，現在手頭有2.4億美元現金。