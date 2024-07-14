中評社北京7月14日電／據新華社報導，香港特區行政長官李家超13日表示，國家正全力發展新質生產力，特區政府重視創新科技發展，全力將香港發展成為國際創新科技中心，發揮自身所長，為香港經濟高質量發展注入新動能。



由香港善德基金會主辦的“善德關愛科研青年發展計劃——北京、西安航天科技考察團”當日舉行啟動禮。李家超在視頻致辭中指出，人才是第一資源、創新是第一動力，特區政府正積極通過一系列措施壯大創科人才庫，包括持續加強在學校推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育、小學的科學科課程將加入關於國家航天和創新科技的課題等。



李家超勉勵參加考察活動的同學們日後為國家的科研及創新科技事業發展貢獻力量。他說，今年香港首次有市民獲選為預備航天員，有望成為國家載人航天工程的載荷專家，令人鼓舞。希望這次考察活動可以讓追逐航天夢的種子在同學們心中生根發芽，生生不息。



香港善德基金會自2015年起舉辦國家航天科技考察團，已全額資助近千名優秀香港中學生代表前往北京、西安、南京等地研學，以促進香港青少年關注科技創新，積極參與國家高科技研發活動，培養家國情懷。本屆考察將於7月21日至28日舉行，學生們將前往中國工程院、中國航天動力技術研究院、中國運載火箭技術研究院、中國航天博物館等場所進行研學。