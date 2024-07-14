2024穗港澳青少年文化交流季開啟

中評社北京7月14日電／據新華社報導，2024穗港澳青少年文化交流季12日下午在廣州藝術博物院開幕。



本次交流季以“花開有聲”為主題，將從7月持續到10月，期間將舉辦“同頻·文學共鳴名家分享交流講座”“同繪·藝術魅力創作大賽及巡回展覽”“同行·城市漫游三地青少年研學團”等系列活動，旨在加強穗港澳三地青少年的文化認同，促進區域文化的交流與融合。



當天的開幕現場發布了非遺傳承、城市風貌和科技創新三大研學線路，旨在深入挖掘穗港澳三地的獨特文化，為青少年提供豐富的研學體驗。



150餘名港澳學生組成的來穗研學先行團於當天前往白鵝潭大灣區藝術中心、廣州藝術博物院（廣州美術館）新館參觀。在接下來的幾個月裡，還將聯動多批穗港澳學生往來三地研學交流，體驗廣州的非遺傳承、城市風貌和科技創新，感受嶺南文化的獨特魅力。



穗港澳青少年文化交流季活動已連續舉辦9年。廣州市文化廣電旅遊局相關負責人表示，此次交流季的開幕，不僅是一場文化的盛宴，更是三地青少年心靈相通、文化互鑒的新起點。接下來，本屆交流季將陸續開展文學對談、藝術創作、城市漫游等一系列豐富的活動。



此次交流季由廣州市文化廣電旅遊局主辦、香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處和澳門特別行政區政府教育及青年發展局協辦。