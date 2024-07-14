中國外貿“半年報”釋放三個明確信號

中評社北京7月14日電／據央視新聞報導，12日，中國外貿上半年“成績單”正式發布：貨物貿易進出口總值21.17萬億元人民幣，同比增長6.1%，延續和鞏固了此前回升向好的勢頭。英國《金融時報》等外媒認為，在西方國家鼓噪“脫鈎斷鏈”、美歐對華加征關稅等不利背景下，中國外貿能取得這樣的“超預期”成績實屬不易，成為中國經濟一大亮點。



這樣的成績體現在哪些方面？首先是規模更高。今年上半年，中國進出口規模歷史同期首次超過21萬億元，再創新高。從增速上看，二季度進出口同比增長7.4%，較一季度和去年四季度分別提高2.5和5.7個百分點，說明外貿向好勢頭得到進一步鞏固。



其次是質量更優。上半年，一般貿易進出口占比高達65%，成為拉動外貿增長的主要力量。這反映出中國外貿轉型升級成效顯著，以一般貿易為代表的高質量貿易模式正在成為主流。與此同時，以新能源汽車、鋰電池、光伏產品為代表的“新三樣”持續走俏海外市場，為中國外貿提質升級注入了強勁動力。今年上半年，中國汽車等機電產品出口同比增長8.2%，占出口比重近六成，競爭優勢明顯。根據中國汽車工業協會發布的數據，上半年，新能源汽車銷量同比增長32%，出口量同比增長13.2%，進一步實現向上突破。



吉利汽車集團告訴《國際銳評》，今年上半年，集團海外出口汽車累計銷量超過19萬輛，同比增長超過67%，“我們持續加大在技術研發方面的投入，特別是在新能源汽車和智能製造領域”。中國動力電池製造商——寧德時代也向《國際銳評》談到，今年1－5月，他們在海外市場的動力電池使用量達34.9吉瓦時，市場占比達26.9%，位居全球第一。這源於他們始終將創新作為企業發展的核心競爭力。



