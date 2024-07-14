﻿立法會為奧運代表打氣　祝“穿金戴銀”

中評社北京7月14日電／據大公報報導，萬眾矚目的2024巴黎奧運會將於本月26日開幕，本港將派出35名運動員參加13個項目。昨日立法會為巴黎奧運中國香港代表團舉行打氣活動，鼓勵市民為港隊打氣，望港隊“穿金戴銀”滿載而歸。



“遇強愈強是香港基因。”立法會主席梁君彥說，港隊即將面對非常厲害的對手，取得獎牌不容易，但他認為運動員會突破自己。為表現立法會對本港體育事業的支持，地下大堂的大屏幕會播放港協暨奧委會為運動員製作的片段。



據鄭晴瞭解，本屆巴黎奧運會因希望減少碳排放，支持環保節能，奧運村內不提供冷氣，改用水冷系統降溫。炎炎夏日，有報告指出，奧運期間巴黎當地溫度或高達攝氏34度，如此高溫可能會影響奧運選手們的健康和賽場表現，故“無冷氣奧運村”計劃終告吹。港協暨奧委會副會長兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛更是笑言，自己帶冷氣是第一次，“做咗好多嘢先令運動員有冷氣嘆”。



打氣活動過後安排了別開生面的活動環節，立法會議員親身“落場”為奧運健兒加油打氣，齊做體適能測試，梁君彥、霍啟剛和管浩鳴等人做坐地前伸，周浩鼎、何俊賢和陸頌雄等體驗快速上落梯級，而馬逢國、洪雯等則做了平板撐測試。鄭晴發現，議員的身體素質頗好，展現出精神奕奕的議員風貌。