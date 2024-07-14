長者：退休政策欠一致

中評社北京7月14日電／據大公報報導，現年65歲的餘先生也是土生土長的香港永久居民，在港接受教育，早年亦在港工作，他從2000年開始，決定往內地大灣區居住，“不知不覺已經24年光陰，在大灣區裡結交了好多朋友，也習慣了內地生活。”他坦言，在其居住的地區，不少退休的港人朋友反映，申請相關津貼遇上困難，尤其在申請手續方面，令不少長者造成不便。他直言，還記得當年推出生果金是向為香港付出的長者致敬，不用審查資產，亦無門檻要求，只要年滿70歲，並擁有香港永久居民資格便可領取，惟“不得離港超過90日”的規定卻令不少長者感為難。



津貼金額在內地“十分好用”



“我不明白為何要設置門檻，苦了我們在大灣區內退休長者，再者門檻是申請前的一年，不得離港超過90日，居住內地、澳門和海外國家視為離港計算，特區政府不是一直鼓勵老人家去大灣區內地城市退休養老嗎？為何政策不一致？政策應該盡量方便大灣區的退休港人才對。”



餘先生表示，現時生果金及長者生活津貼每月分別為1620元及4195元，相關費用在內地養老“十分好用”，他又指內地生活指數較香港低，長者運用有關津貼可在內地安享晚年，部分擁有公屋戶籍的長者可交出單位給有需要的人士入住，而政府亦不需負擔長者在港生活的費用，例如公院醫療及乘車津貼，是雙贏的方案。