議員：在港已無居所長者　應獲酌情

中評社北京7月14日電／據大公報報導，“有這麼多個案反映跨境安老的趨勢盛行，是時候檢視相關的法例法規。”立法會福利事務委員會委員李世榮直言，過往也曾接獲不少類似個案，並向相關部門反映，希望最終達至“錢跟人走”，有關津貼可以“過河”，“希望可以再放寬，先實行部分建議。”他指出，對於一些在港已無居所的港人長者可作酌情處理，率先讓他們在內地又不需來港的情況下，毋須要符合“不得離港超過90日”的規定，亦能領取相關津貼。他又指，將來相關情況會日漸增加，疫情後恢復通關，內地與香港往來極之頻繁，“特區政府是時候想一想。”



院舍券不設離港限制



李世榮又提到以往港人回內地養老趨勢未形成，但在疫情期間，不少長者返回內地居住，時勢已有變化，因而他認為有關條例應該要與時並進。此外，他又指當局的相關政策應統一，例如社署的“長者院舍照顧服務券（院舍券）計劃”便是採用“錢跟人走”的原則，為有需要的長者提供一個額外選擇，而相關長者亦可選擇到深圳的院舍，“院舍券無此要求，為何生果金及長者生活津貼便有這些要求，所以要檢視是否需要審時度勢，需要更新。”



申請手續方面，李世榮希望特區政府與內地可加強合作，優化措施，他指非政府機構（NGO）可協助收集申請人的資料，便利在內地居住的港人，“但大前提需撤銷離港的限制，並可以在內地找到合適的機構承辦。”他認為在優化措施下，對長者，尤其行動不便的人士能提供幫助。