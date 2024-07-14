學者：推出多年　應因時制宜調整

中評社北京7月14日電／據大公報報導，“可以將90日期限再放寬，在原有政策下，配合長者北上定居的趨勢來優化。”聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院莊明蓮教授接受《大公報》訪問表示，由於社會福利資源有限，政府部門需善用資源而設下規限，希望能真正用於港人身上，而相關規限由以前的56日，去年已放寬延長至現時的90日，證明部門已有酌情處理，“但一年有365日，90日（寬限期）並非一個長的時間。”她又指，社署制定相關規定時，當時並非太多人往內地定居，所以原本對象並非定居在內地良久的香港長者，到了今時今日情況轉變頗大，希望特區政府全面檢討如何協助已定居內地的長者在內地安享晚年。



為港貢獻良多 應享福利



莊明蓮坦言香港生活指數及環境限制，為長者在港安享晚年增加難度，內地居住環境較寬敞，生活指數較低，而長者領取本港的社會津貼在內地生活較為“見使”，政府希望透過廣東計劃及福建計劃支援香港長者在內地安老，可以鼓勵港人在計劃下北上定居。她觀察到越來越多在港貢獻大半生的港人，年屆退休之齡，約50、60歲便移居內地，與親友團聚，“這班人都應該享有香港的福利。”她指出，特區政府應就有關情況作適當修訂，或設定相關居港最低時限的規定（例如最少居港十年），即使申請人在申請前一年未能連續在港居住，亦希望能酌情處理，在厘定相關申請人的其他資格後給予津貼。



政府便利長者在內地安享晚年，莊明蓮認為香港回歸祖國27年，相關的津貼如生果金的申請，不應只限於廣東及福建計劃可申請，相關津貼可擴至其他省市，“長者對香港作出不少貢獻，生果金是敬老的津貼，不只是受薪人士，即使是家庭主婦的貢獻亦不應被忽視。”