以軍稱仍在調查哈馬斯軍事部門首領是否死亡

中評社北京7月14日電／據央視新聞：當地時間13日，總台記者從以色列國防軍方面獲悉，以軍空襲的設施隸屬於哈馬斯汗尤尼斯旅指揮官拉法阿·薩拉馬，有跡象表明其在以軍空襲中死亡。但哈馬斯軍事部門首領穆罕默德·戴夫是否死亡仍在調查中，以軍認為哈馬斯試圖隱瞞相關結果。



以軍稱，在空襲發動前，以軍收到情報，認定戴夫在近期抵達該地點。以軍隨後花費數小時進行了核實，並認定該地點不存在以色列遭扣押人員，且評估認為戴夫的死亡將對哈馬斯產生重大打擊，因此發動空襲。



此外，13日晚間，以色列總理內塔尼亞胡舉行新聞發布會表示，以軍當天空襲的目標是哈馬斯軍事部門首領穆罕默德·戴夫和哈馬斯汗尤尼斯旅指揮官拉法阿·薩拉馬，目前還不確定這兩人是否死亡。但無論如何，以色列將繼續針對哈馬斯的所有領導人發動襲擊。內塔尼亞胡表示，在確信相關地區沒有以色列被扣押人員，並且在收到有關此次空襲的破壞範圍、所使用彈藥等情況分析後，他批准了以軍此次空襲行動。



加沙地帶衛生部門13日發表聲明說，以色列軍隊當天轟炸加沙地帶南部汗尤尼斯的馬瓦西地區，造成至少71人死亡、289人受傷。以軍說，以方當天根據情報對哈馬斯兩名領導人在內的武裝分子藏身地實施了襲擊。哈馬斯則就此發表聲明說，以方稱“此次襲擊對象是哈馬斯領導人”是虛假說法。