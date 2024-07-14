今夜，國風華韵舞動香江

中評社北京7月14日電／據新華社報導，一抹長袖翩躚的青綠，旋轉如流水、翻騰若蛟龍般的舞蹈動作，咏春拳和香雲紗“雙非遺”的亮相……12日晚，一場雲集內地與香港一流藝術院團及藝術家的舞蹈盛會“盛舞之夜”在香港文化中心上演。



“盛舞之夜”是第二屆“香港流行文化節”推介節目之一“武林盛舞嘉年華”的閉幕演出。《只此青綠》《咏春》《紅樓夢》等在內地“出圈”的國風舞劇精選片段悉數亮相。



據介紹，“盛舞之夜”演出門票自5月3日公開發售後火速售罄，鑒於香港觀眾反響熱烈，主辦方特地加開兩場演出。“這次演出是我們期待已久的盛事。”演出開始前，香港青年趙思齊告訴記者，能在香港這個中外文化藝術交流中心欣賞舞者們將中國式古典美娓娓道來，實屬極具幸福感的一件事。



當晚，香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭說，“盛舞之夜”充分展示了中華文化的深厚底蘊和無窮魅力，是一場中西薈萃、體現香港多元特色的文化盛宴，不但促進中外文化交流，更有助推動中華文化走向世界。



“盛舞之夜”的演出共有11個節目。開場舞是由香港演藝學院20位優秀學生帶來的《鼓舞·武》。舞者們在一招一式、一氣一韵間，巧妙地將武術和舞蹈相結合。



“武林盛舞嘉年華”主辦機構唐婭藝術科技有限公司創辦人唐婭是《鼓舞·武》的編創者，她說：“香港作為這次‘盛舞之夜’的東道主，我們希望於節目中呈現在中國古典舞中融入中國武術的精神，以舞起武，展現中華文化的風采與魅力。”



花前月下、共讀西廂、你儂我儂，深深的帷幔下，花謝花飛花滿天，如夢如幻情永恒……由江蘇大劇院帶來的民族舞劇《紅樓夢》選段《葬花》是首次在港演出。該舞劇導演李超說，本次演出是舞劇《紅樓夢》第一次在內地以外的地方亮相，整個團隊都非常重視。雖然本次演出的是舞劇中的一個選段，但團隊希望展現出能代表整個作品的最高質量和演出水準。

