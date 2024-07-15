且十：“鬥爭”解不了賴清德的內外困境

賴清德與鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社香港7月15日電（作者 且十）日前，台灣地區副領導人蕭美琴在參加某影片發佈會上致辭時稱，賴清德要把台灣這艘零風險、零事故的大船，平平安安停靠好，平平安安航向世界。



台灣是艘零風險、零事故的船嗎？蕭美琴一定是睜著眼睛說瞎話。蔡英文在台上時，台灣就被《經濟學人》稱為“地球上最危險的地方”，賴清德上台當天以新“兩國論”挑戰大陸，被大陸斥為“台獨自白”，隨即以“聯合利劍—2024A”鎖島軍演回擊。兵凶戰危之下，台軍開始把彈藥藏於宮廟，導彈陣地置於民宅，發射車躲於五星級酒店旁，都要拉平民墊背、以人民為人質了，台灣還是零風險嗎？



蕭美琴之所以要這樣粉飾太平，大概一是自己作為賴清德團隊的一員，也不想把局勢弄得這麼亂糟糟，二是在賴清德拿鄭文燦開刀立威的當下，也趕快要對賴清德表表忠心，以免被斬。只是，蕭美琴忘了自己的使命，當初美國把蕭美琴塞給賴清德作副手，是美國“疑賴”的結果，派一個美國信任的蕭美琴監軍，防止賴清德不聽美國人的話，同時也讓蔡英文安心，有自己的“閨蜜”在賴清德身邊，不怕賴清德翻臉跟蔡英文算舊賬。這賴清德也一改強頭強腦執拗樣，用“維持現狀”討美國人的歡心，用“繼承蔡英文路線”哄蔡英文給自己交方向盤，終於贏得寶座。

