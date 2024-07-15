台青黃羽薇：大陸人都很友善親切

黃羽薇（中評社 盧哲攝） 中評社縉雲7月15日電（記者 盧哲）第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦。台灣輔仁大學大眾傳播學係學生黃羽薇在此間接受中評社記者採訪時說，自己此行感受是“大陸人都蠻友善蠻親切”，大陸的電子支付“發展得太好了”。



第七屆海峽兩岸青年發展論壇主題為“同心同行·共創未來”。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等近千人將參加論壇相關活動。本屆論壇活動主要分為開幕會暨主論壇、兩岸青年研習營、論壇閉幕活動等三部分。其中，兩岸青年研習營圍繞“非遺文化”“電商直播”“影視文化”“美麗鄉村”“科技創新”等若干研習主題，將參與論壇的兩岸青年分成若干青年研習營，按主題路線分營赴各地進行研習。在論壇閉幕活動部分則舉行了兩岸青年青春分享會、祭祀軒轅黃帝活動等。



參加完祭祀軒轅黃帝活動後，黃羽薇對中評社記者表示，自己的感受是“很震撼”。她說，在台灣平常看到的多是比較小型的寺廟，跟這邊的很不一樣。“跟台灣相似的地方是都會拿香拜祭，但台灣不會這麼盛大。”而祭祀大典上參與的人員都穿著傳統服飾，“很漂亮，印象很深刻。對我認識中華傳統文化也是有幫助的。”



黃羽薇在6年前參加過第一屆海峽兩岸青年發展論壇，當時主要是在島內參與活動。而這次能夠走出來交流，黃羽薇覺得很吸引，“可以認識看看不一樣的世界。”



黃羽薇兩年前清明假期的時候跟著家人一起來上海，與在滬居住的親戚一起遊覽了上海周邊。那是她第一次來大陸。“但那次主要是跟著家人遊玩，沒有機會很深入地接觸大陸的年輕人。這次跟浙江的同學們有很多交流的機會，可以知道一些不一樣的知識。”她舉例，兩岸青年們深度交流分享了方言的文化，“他們告訴我，浙江好像不同地區都有各自不一樣的方言，他們有說給我們聽。聽起來很酷，加密語言的感覺。”