台青陳佳利語中評：我本身也是兩岸交流橋樑

陳佳利（中評社 盧哲攝） 中評社縉雲7月15日電（記者 盧哲）第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦。台灣世新大學傳播系研究所一年級學生陳佳利在此間接受中評社記者採訪時說，參加祭祀軒轅黃帝活動，讓自己“有一種炎黃子孫的感覺”。母親是大陸人、自稱“新住民子女”的陳佳利說，自己很自豪自己的身份，認為能擁有更多元的視野，“也能作為連結兩岸的一種橋樑般的存在”。



第七屆海峽兩岸青年發展論壇主題為“同心同行·共創未來”。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等近千人將參加論壇相關活動。本屆論壇活動主要分為開幕會暨主論壇、兩岸青年研習營、論壇閉幕活動等三部分。其中，兩岸青年研習營圍繞“非遺文化”“電商直播”“影視文化”“美麗鄉村”“科技創新”等若干研習主題，將參與論壇的兩岸青年分成若干青年研習營，按主題路線分營赴各地進行研習。在論壇閉幕活動部分則舉行了兩岸青年青春分享會、祭祀軒轅黃帝活動等。



參加完祭祀軒轅黃帝活動後，陳佳利在接受中評社記者採訪時感歎，“參加祭祀大典，真的是有一種炎黃子孫的感覺。尤其是敬拜的時候，感覺很不一樣。整個儀式給人感覺很震撼。”在儀式結束後，陳佳利還特意走上長長的樓梯去參觀了軒轅殿內部，她感慨道：“上面有很多介紹歷史的內容，奈何沒有太多的時間細細地看。對我們都是說中文或是成長於中華文化的人來說，歷史根源是重要的，都是需要我們去瞭解的。”



陳佳利在金華橫店參訪期間，也跟同學一起穿上民國服飾走訪了多個展館和景區。“身臨其境的感覺，也瞭解了服飾和幾個地方的歷史背景，感受到不一樣的感覺。”她認為，影視作品是一種傳播，“《延禧攻略》《慶餘年》等等大陸電視劇我都有看，特別好看。”她說，在影視文化展示館看到一些劇組的手工，“覺得很震驚。比如延禧攻略的黃袍，講解員有告訴我們，很多人都覺得不可能會有劇組願意花重金去製作一件衣服，但劇組真的把它復古地製作出來，我覺得非常厲害，印象很深刻。”