朱鋒答中評：朝俄同盟是地緣政治惡化結果

中評社北京7月15日電（記者 郭至君 助理記者 馬一鳴）當前，朝俄結為了全面戰略夥伴關係，這種關係在一些國家看來被賦予了同盟的意義。國際上一些聲音也在熱議關於“中朝俄”可能進一步形成該地區的“北方三角”關係。對此，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒日前在參與第三屆雙C論壇時就此議題談了他的看法。朱鋒表示，朝俄同盟是近期地緣政治態勢惡化的結果，而中國拒絕“新冷戰”，不想回到所謂的“北方三角”格局。



朱鋒認為，朝俄關係的改善和變化是持續兩年四個月世界地緣政治戰略惡化的必然結果，因為美國和歐洲已經對俄羅斯進行了14次制裁，並繼續全面支持烏克蘭。意大利七國首腦峰會，拜登又和烏克蘭簽署了十年美烏安全合作協定。所以，朝俄關係本質還是美國對俄羅斯的戰略打壓，因此普京必須要有新的應對，所以，我們需要看到，這個結果的本質是烏克蘭戰爭引發的地緣戰略態勢惡化的結果。



朱鋒也表示，中國現在的反應是非常合理的。第一，我們不想回到所謂的“北方三角”，我們拒絕在東北亞進行“新冷戰”。第二，我們堅持在烏克蘭戰爭問題上的選擇，一方面我們堅持《聯合國憲章》，反對國家兼併，認為烏克蘭戰爭背後有是非曲直，所以，我們不會給俄羅斯提供武器彈藥，但中俄全面戰略夥伴關係還會進一步延續。從這個意義上講，俄烏戰爭是否會蔓延和沉重打擊整個東亞地區的安全形勢，核心就在於中國還是起到了非常重要的、定海神針的作用，如果真的回到“北方三角”，“新冷戰”就又回來了，這一點美日韓是看在眼里的。在今天嚴峻動盪的地緣戰略時代，中國的選擇、中國的方案、中國的智慧依然是決定世界何去何從的關鍵因素。

