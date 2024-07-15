華府觀察：特朗普遇刺與黑暗新篇章

美聯社的這張照片勢必成為新聞史和選舉史的經典圖片 美聯社記者 武奇攝 中評社華盛頓7月14日電（記者 余東暉）特朗普的右耳和臉頰上都是血，他被聯邦特工團團圍住；他高舉右拳，向現場的支持者和攝像機高喊“戰鬥，戰鬥”；他的背景是一面巨大的美國星條旗。



這張由美聯社記者埃文·武奇捕捉到的照片，註定要成為新聞史和選舉史上的經典照片。它既形塑著特朗普的好鬥形象和非典型傳奇，也揭示著美國政治暴力的黑暗面。是美國政治愈演愈烈的暴力釀成了此次針對大選候選人的槍擊案，而槍擊案的餘波反過來勢必讓美國政治暴力更加劇烈，令美國社會更加撕裂。



美國有線電視網（CNN）資深政治記者科林森（Stephen Collinson）評論道：對特朗普的“未遂暗殺”，在美國現代史上最緊張的時期之一，為美國備受詛咒的政治暴力故事揭開了黑暗的新篇章，動搖了這個已經深度分裂的國家。



選舉政治下的暴力事件並不罕見，美國歷史上就有9位總統遭遇槍擊，有更多針對總統候選人的生命威脅事件發生。最典型的是，1963年約翰·肯尼迪總統在達拉斯遇刺身亡；5年後他的弟弟、民主黨總統候選人羅伯特·肯尼迪在加州遇刺身亡。針對特朗普的槍擊事件發生後，正在以獨立候選人參選的小羅伯特·肯尼迪說，現在美國處於與1960年代他伯伯和父親遇刺相似的政治與種族動盪的時代。