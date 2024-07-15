快評：兩岸關係發展中的美國因素複雜嚴峻

中評社快評/美國共和黨總統參選人特朗普在競選集會上遇襲，震驚全球。雖然特朗普的聲勢因此進一步上漲、當選機率上升，選情發展更趨明朗，但其實不論誰當選，美國的政治發展都面臨更多變數與挑戰，因為特朗普遇襲事件反映的是美國的政治暴力與社會對立更趨嚴重。美國國內政治的惡質化，也會對美國的對外政策產生重要影響。



毫無疑問題，分析、探討未來幾年的兩岸關係或台海局勢走向，美國因素或中美關係因素是非常重要的一個變數，而美國年底的大選是重要的觀察點。



可以肯定的是，雖然不同的人當選美國總統對兩岸關係或台海局勢的影響可能有所不同，甚至有很大的不同，對兩岸關係或台海局勢造成很大的不確定性或變數，但若干基本態勢或結構性因素不易變：



首先，無論對中國還是美國，中美關係都是最重要的雙邊關係，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，這一點不會變。



其次，在中美博弈中，美國繼續打“台灣牌”的慣性不會變，台灣只是美國遏制中國的一顆棋子，但美國打“台灣牌”的頻次、力度變化，對兩岸關係或台海局勢會有不同的影響，中國大陸也會有不同的應對之策。



其三，多年的經驗表明，美台政治、軍事勾連愈升級，台海局勢愈緊張，台灣其實更不安全。未來這種發展可能更為複雜嚴峻，台海局勢也可能面臨更多的變數。



其四，“台獨”勢力的“倚美謀獨”雖然不可能成功，但卻可能愈走愈遠，給台灣造成更大的危害，也是兩岸關係重來的風險源。

