兩部門會商部署“七下八上”關鍵期防汛工作

中評社北京7月15日電／據應急管理部網站消息，7月14日，國家防總辦公室、應急管理部組織氣象、水利、自然資源、住房城鄉建設等部門進行防汛專題聯合會商，視頻調度四川、安徽、湖北、河南、山東等15省份，研究部署“七下八上”關鍵期防汛救災工作。國家防總辦公室主任、應急管理部副部長、水利部副部長王道席主持會商。



會商指出，受近期持續強降雨影響，太湖、淮河相繼發生編號洪水，長江中下游幹流九江段、鄱陽湖、烏蘇裡江下游正在緩慢退水。據預測，7月14日至18日主雨帶將北抬，四川盆地、江漢至黃淮等地降雨具有持續性和極端性，相關地區江河洪水、山洪地質災害、城市內澇風險較高，防汛形勢嚴峻複雜。



會商強調，全國即將進入“七下八上”防汛關鍵期，各地各部門要切實提高政治站位，堅持“兩個至上”，樹牢底線思維、極限思維，克服麻痹思想和僥幸心理，全面進入應急狀態，再動員、再部署、再檢查，堅決打贏防汛關鍵期這場硬仗。要強化堤防巡查和澇水搶排工作，加強長江幹堤和重要圩堤等重點部位巡查防守，全力做好團洲垸排澇工作，妥善安置受災群眾，加快開展恢復重建。要重點加強防汛薄弱環節防範，高度關注山洪、地質災害和城鄉內澇，強化山區、城鄉結合部、施工營地、工礦企業等風險隱患點監測巡查，切實落實臨災預警“叫應”和跟蹤反饋機制，落實“隱患點＋風險區”雙控要求，發現險情果斷擴面轉移，堅決避免群死群傷。要突出做好江河洪水防禦和城市排水防澇工作，密切關注中小水庫運行狀況，科學調度防洪工程；針對城市地下空間、橋涵隧道、下穿立交等重點部位，落實防洪排澇應急措施，保障城市正常運行。要做好一線防汛人員和轉移安置群眾防暑降溫、醫療保障等工作，退水地區做好防疫消殺，盡快恢復正常生產生活秩序。