水利部談防汛關鍵期四大風險

中評社北京7月15日電／據新華社報導，我國即將進入“七下八上”防汛關鍵期（7月16日至8月15日），這是每年防汛形勢最為嚴峻的時期。這期間，防汛抗洪重點關注哪些風險？哪些河流可能發生超警洪水？如何有針對性地做好防禦？



14日，水利部舉行“七下八上”防汛關鍵期有關情況新聞通氣會，對上述問題進行瞭解答。



防汛關鍵期重點關注四大風險



水利部水旱災害防禦司司長姚文廣說，“七下八上”防汛關鍵期，總體上洪水多發、頻發、重發，致災性強。



根據防汛關鍵期汛情預測，重點關注四大風險：七大江河流域都有可能發生洪水，洪水防禦可能面臨多線防汛，防禦任務十分繁重；局地暴雨極易引發中小河流洪水、山洪災害、城市內澇等，防範應對難度大；中小水庫、病險水庫、淤地壩點多量大，抗禦洪水的能力較低，安全度汛壓力大；今年水利工程項目多，部分項目需要跨汛期施工，在建工程安全度汛風險高。



姚文廣表示，水利部將有針對性地做好防禦措施。堅持預防為主，前瞻、及時、準確做好汛情監測預報預警、會商研判、調度指揮；堅持以流域為單元，所有具備防汛能力、擔負防汛任務的水工程全部進入防汛狀態，實現流域控制性水工程統一聯合調度，充分發揮整體效果；加強堤防巡查防守，特別要加強超警超保河段和薄弱堤段、險工險段、堤防背水側坑塘等地方的巡查防守，尤其重視夜間巡查防守。



同時，強化山洪災害監測預報預警，切實完善縣、鄉、村、組、戶5級責任制和“叫應”機制；嚴格落實水庫安全度汛責任，在建工程全部落實安全度汛措施，高度重視城市防洪內澇問題；高度重視危險區群眾轉移避險，一旦出現險情或危險預兆，果斷轉移群眾，確保人民群眾生命安全。