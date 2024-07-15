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上半年中國GDP同比增長5.0%
http://www.CRNTT.com   2024-07-15 14:14:53


　　中評社北京7月15日電／據新華社報導，國家統計局7月15日發布數據，初步核算，2024年上半年中國國內生產總值（GDP）616836億元，按不變價格計算同比增長5.0%。經濟運行總體平穩，新質生產力加快培育，發展新動能加快成長，高質量發展取得新進展。

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