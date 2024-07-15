好作風讓群眾真正得實惠

中評社北京7月15日電／據中國紀檢監察報報導，7月9日，河北省阜平縣逸美時光酒店。臨近午餐，工作人員愈加忙碌。



“老醋花生米、桔梗絲黃豆；澆汁豆腐、蒜蓉粉絲蒸香菇；農家窩頭、山葱花熗鍋面……”在例行檢查時，酒店經理賈春紅看到菜單，又想起當年自己手寫的一張既普通又特別的菜單。



普通，是因為菜單上都是家常飯菜。菜是標準的“四菜一湯”——紅燒土雞塊、阜平燴菜、五花肉炒蒜薹、拍蒜茼蒿，冬瓜丸子湯。主食是豬肉餡水餃、西葫蘆粉條餡水餃、米飯、花卷。此外，還有雜糧粥。



特別，是因為一位就餐人員。2012年12月29日，習近平總書記來到阜平縣考察，晚上在這家經濟型酒店就餐。這就是當時的晚餐菜單。



那頓晚餐共三桌，每桌十人。三桌用同一份菜單，菜都是用盆盛的，典型的農家大盆菜。就餐時間不長，每桌都吃得很乾淨。



在那之前，2012年12月4日，習近平總書記主持召開的中央政治局會議審議通過了中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定。



“在這次接待中，我親眼見到習近平總書記率先垂範、身體力行，為全黨樹立了榜樣。”賈春紅說，“這份菜單體現了黨和國家領導人勤儉節約的優良作風，將影響我的一生。”



以上率下，一場激濁揚清的作風之變滌蕩全黨上下，深刻影響中國。



黨風政風影響社風民風。如今，這裡的公務接待基本是自助餐，菜品多是豆角、土豆、香菇等本地家常菜。酒店員工普遍感受到，不僅公務接待更加節儉、規範，而且普通客人也沒有鋪張浪費了。

