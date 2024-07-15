上半年國民經濟運行總體平穩，穩中有進

中評社北京7月15日電／據國家統計局網站，上半年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，有效落實各項宏觀政策，國民經濟運行總體平穩，穩中有進，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價總體穩定，居民收入繼續增加，新動能加快成長，高質量發展取得新進展。



初步核算，上半年國內生產總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。分產業看，第一產業增加值30660億元，同比增長3.5%；第二產業增加值236530億元，增長5.8%；第三產業增加值349646億元，增長4.6%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%。從環比看，二季度國內生產總值增長0.7%。



一、夏糧再獲豐收，畜牧業總體平穩



上半年，農業（種植業）增加值同比增長4.0%。夏糧生產再獲豐收。全國夏糧總產量14978萬噸，比上年增加363萬噸，增長2.5%。上半年，豬牛羊禽肉產量4712萬噸，同比增長0.6%，其中，牛肉、禽肉產量分別增長3.9%、6.3%，豬肉、羊肉產量分別下降1.7%、0.9%；牛奶產量增長3.4%，禽蛋產量增長2.7%。二季度末，生豬存欄41533萬頭，同比下降4.6%；上半年，生豬出欄36395萬頭，下降3.1%。



二、工業生產較快增長，裝備製造業支撐作用明顯



上半年，全國規模以上工業增加值同比增長6.0%。分三大門類看，采礦業增加值增長2.4%，製造業增長6.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.0%。裝備製造業增加值增長7.8%，高技術製造業增加值增長8.7%，增速分別快於全部規模以上工業1.8和2.7個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長4.6%；股份制企業增長6.5%，外商及港澳台投資企業增長4.3%；私營企業增長5.7%。分產品看，3D打印設備、新能源汽車、集成電路產品產量同比分別增長51.6%、34.3%、28.9%。6月份，規模以上工業增加值同比增長5.3%，環比增長0.42%。6月份，製造業採購經理指數為49.5%，與上月持平；企業生產經營活動預期指數為54.4%，比上月上升0.1個百分點。1－5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27544億元，同比增長3.4%。

