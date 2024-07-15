國家統計局就上半年國民經濟情況答記者問

中評社北京7月15日電／據國家統計局網站，國家統計局新聞發言人就2024年上半年國民經濟運行情況答記者問全文如下：



1.從剛剛發布的數據情況看，如何評價今年上半年經濟運行表現？



答：上半年，外部環境複雜性嚴峻性不確定性明顯上升、國內結構調整持續深化等帶來新挑戰，但宏觀政策效應持續釋放、外需有所回暖、新質生產力加速發展等因素也形成新支撐。總的來看，上半年國民經濟延續恢復向好態勢，運行總體平穩、穩中有進，成績來之不易。



一是從宏觀指標看，經濟運行總體平穩。觀察經濟運行狀況，通常看經濟增長、就業、物價和國際收支四大宏觀指標。從經濟增長看，上半年我國國內生產總值61.7萬億元，同比增長5.0%，對於我們這麼大體量的經濟體，能夠實現5%左右的中高速增長難能可貴。從就業看，儘管面臨總量和結構性壓力，但經濟增長特別是勞動密集度高的服務業持續恢復，為穩定擴大就業提供了支撐，加上就業優先政策發力顯效，新產業新業態新模式蓬勃發展催生新型職業需求，就業形勢總體穩定。上半年，城鎮調查失業率穩中有降，平均值為5.1%，比上年同期下降0.2個百分點，尤其是二季度以來，失業率穩定在5.0%；批發零售、住宿餐飲、交通運輸、信息傳輸等服務行業就業人數同比增加較多。從物價看，隨著經濟持續恢復、就業收入穩定，市場供需關係有所改善，物價水平溫和回升。上半年，居民消費價格（CPI）同比上漲0.1%，其中二季度上漲0.3%；核心CPI基本穩定，同比上漲0.7%。從國際收支看，上半年貨物進出口總額達21.2萬億元，規模創歷史同期新高，重點產品出口優勢鞏固，外匯儲備穩定在3.2萬億美元以上。此外，一些能夠直觀反映經濟運行情況的實物量指標也保持了穩定增長。上半年，規模以上工業發電量同比增長5.2%，貨運量、營業性客運量分別增長4.2%、13.2%。

