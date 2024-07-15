6月份國家鐵路貨運多項指標創歷史同期新高

中評社北京7月15日電／據新華社報導，記者14日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年6月份，國家鐵路發送貨物3.32億噸，完成貨運周轉量2665億噸公里，同比分別增長6.1%、5.3%，創歷史同期新高。目前，我國鐵路貨運量、貨運周轉量等指標穩居世界首位，並持續保持高位運行。



國鐵集團貨運部負責人介紹，今年以來，國鐵企業加快推進鐵路現代物流體系建設，主動對接企業生產和物流市場需求，加大貨運能力投放，大力發展多式聯運，加快鐵路專用線建設，優化鐵路物流產品供給和運輸組織，為國民經濟回升向好和降低全社會物流成本提供了有力支撐。



在重點物資運輸保障方面，國鐵企業精心組織迎峰度夏能源保供運輸，用好大秦、浩吉、瓦日、唐包、蘭新鐵路等主要貨運通道，大力開行萬噸列車，加強西煤東運、北煤南運、疆煤外運組織。6月份，國家鐵路煤炭日均裝車8.35萬車、同比增長5.6%，電煤日均裝車5.9萬車、同比增長3%，均創歷史同期新高。



此外，國鐵企業發揮全國40個鐵路物流中心的作用，推動鐵路運輸由傳統“站到站”向“門到門”全程物流服務轉變。相關企業大力發展多式聯運，研發了卷鋼箱、糧食箱、危貨液體罐箱等17種新箱型，有效推動了公鐵聯運、海鐵聯運高質量發展。6月份，國家鐵路集裝箱、商品汽車、冷鏈貨物發送量同比分別增長18.0%、12.1%、21.2%，均創歷史同期新高。



與此同時，國鐵企業加強鐵路國際合作，持續提升通道運輸能力和重點口岸換裝能力，加強班列全程運行盯控和安全保障，跨境貨物運輸呈現量質齊升態勢，有力保障了國際供應鏈產業鏈穩定暢通，為服務我國外貿發展和高水平對外開放注入了新動能。6月份，中歐班列累計開行1719列、發送貨物18萬標箱，同比分別增長15%、11%；中老鐵路跨境貨物累計發送278.3萬噸，同比增長20.7%。



