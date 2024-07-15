獲國務院文件支持　創新藥市場或進一步打開

中評社北京7月15日電／據經濟參考報，創新醫藥發展的政策支持力度正不斷加強。近日國務院常務會議審議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》（以下簡稱《方案》），並指出要全鏈條強化政策保障，統籌用好價格管理、醫保支付、商業保險、藥品配備使用、投融資等政策。接受《經濟參考報》記者採訪的業內人士表示，期待《方案》早日公布，並將密切關注相關細則的制定。



我國創新藥發展勢頭強勁。國家藥監局副局長黃果6月曾在國務院政策例行吹風會上表示，2022年至今年5月底，國家藥監局累計批准創新藥品82個、創新醫療器械138個。



北京大學公共衛生學院教授吳明表示，“目前來看，近年來，我國醫藥創新產品政策環境總體向好，但不少環節也存在亟待解決的問題。此次國常會審議通過《方案》，相當於行業有了頂層設計作指導。”



安永大中華區生命科學與醫療健康行業聯席主管合夥人吳曉穎表示，“這次國常會指出‘要全鏈條強化政策保障’，不僅體現了國家對創新藥發展的重視，而且是站在全局發展的角度去梳理創新藥產業發展的痛點，政策保障也非常精準地把握到了重點掣肘環節。”



“此次《方案》更多著眼於下游的臨床使用環節，以及終端的醫保、商保報銷環節。”健康中國研究中心理事梁嘉琳稱，“目前很多醫院存在創新藥‘進院難’‘處方難’‘報銷難’等堵點，導致創新藥在醫保談判後，存在‘降價難放量，量價不掛鈎’等難點。”



如何打通創新藥落地“最後一公裡”？約印醫療基金創始人、董事長鄭玉芬對《經濟參考報》記者表示，“價格支付體系需要全鏈條的支持。可以借鑒國外的經驗，支持商業保險將更多創新藥納入保障範圍，讓商業保險先於社會保險為創新藥買單。醫保與商業保險聯動，構建多元支付機制，以此激勵醫藥企業加大研發投入，形成產業發展的正向循環。”



此次國常會提到的統籌投融資等政策尤其受到業內關注。“實現商業化落地，是創新藥在全鏈條上的關鍵一環，它關係著企業甚至產業的發展是否具有可持續性。”君聖泰醫藥創始人、董事會主席劉利平表示。

