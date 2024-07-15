中共第二十屆中央委員會第三次全體會議舉行

中評社北京7月15日電／據新華社報導，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議15日上午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作了說明。