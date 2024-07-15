全國工商聯調研組對湖南浙江開展考察調研

中評社北京7月15日電／據人民日報報導，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。當前，各地正開展關於發展新質生產力的改革探索和實踐。如何科學布局、打通堵點，進一步發展好新質生產力？



受中共中央委托，全國工商聯主席高雲龍率調研組圍繞“發展新質生產力，培育壯大戰略性新興產業”這一主題，在湖南、浙江等地開展重點考察調研。



深入一線調研 掌握發展動態



挖掘機“穿針引線”，裝載機“翩翩起舞”。位於湖南長沙的中聯智慧產業城土方機械園內，人們印象中的“大老粗”，如今玩起了“針線活”。企業現場負責人介紹，通過智能化改造和數字化轉型，中聯智慧產業城已經實現每6分鐘下線一台挖掘機。中聯重科打造的中科雲穀工業互聯網平台，目前已連接超過50萬台、總價值千億元級別的設備資產，“裝備製造＋互聯網”轉型升級深入開展。



“智能製造的底層裝備、軟件發展情況如何？”“工業互聯網平台還要打通哪些堵點？”……調研組問得細致深入，現場負責人一一作答，詳細介紹了企業發展戰略性新興產業和關鍵零部件產業的情況。



在湖南株洲的山河星航實業股份有限公司，調研組參觀了輕型運動飛機、無人運輸機、電動垂直起降飛行器（eVTOL）、高層建築消防系留無人機等企業自主研發的各型裝備，並仔細詢問相關技術細節和市場推廣情況。



在浙江杭州，調研組實地調研了阿里巴巴集團、強腦科技公司、安恒信息等數字經濟、人工智能領域前沿企業，詳細瞭解數據技術創新、數據產品開發和數據安全服務等方面的情況，對數字技術如何更好賦能千行百業、助推實體經濟發展深入考察調研。



從產業園區到科技企業，從傳統產業到新興領域，調研組一路尋經驗、提問題、找答案。調研期間，調研組還在長沙、株洲、杭州等地召開了座談會，與相關政府職能部門負責人、民營企業家和商會代表深入交流，系統瞭解當地加快發展新質生產力、培育壯大戰略性新興產業的舉措、成效和存在問題。



同時，調研組充分運用互聯網、大數據等現代信息技術開展調研。依托全國工商聯民營企業季度運行調查系統，全國工商聯對近4萬家涉足新興產業領域的民營企業開展線上問卷調查，對企業反映的問題建議進行定性和定量分析。

