山東蘭陵：發現真問題　真解決問題

中評社北京7月15日電／據中央紀委國家監委網站，“由於我推諉懶散，沒有及時向市里匯報，導致項目遲遲得不到推進。我將以此為鑒，強化責任意識，積極擔當作為……”在山東省臨沂市蘭陵縣日前召開的作風整頓大會上，該縣自然資源和規劃局礦產資源管理負責人和蘭陵城鄉土地發展有限公司主要負責人先後作出檢討。



今年3月，蘭陵綠穀零碳經濟產業園祥傑、歐科項目進入場地平整階段。面對砂石資源管理新規定，蘭陵縣自然資源和規劃局礦產資源管理負責人既拿不准，又未及時向市局溝通協調，始終未明確城鄉土地發展有限公司土石方利用方案審批所需報備材料。同時，蘭陵城鄉土地發展有限公司作為項目具體負責單位，其主要負責人未就手續辦理事宜同縣自然資源和規劃局溝通，導致項目工程進度延遲近一個月。5月，二人因在保障項目建設中重視程度不夠、跟進不力被縣紀委監委通報批評，責令作出書面檢查。



提出處理建議後，蘭陵縣紀委監委護航優化營商環境監督專班再次前往項目現場實地調研，瞭解土石方利用方案的審批進度。同時，就目前項目建設面臨的土石廢料清運和供電等問題，向縣自然資源和規劃局、蘭陵城鄉土地發展有限公司分別發送提示函，督促進一步明確責任，推動整改落實。



“該項目是山東省重點項目，也是蘭陵縣發展新質生產力的重要助推，縣紀委監委將項目建設情況作為政治監督的重點內容，緊盯職能部門責任落實情況，為重大項目順利實施清障護航。”蘭陵縣紀委副書記、監委副主任徐林告訴記者，相關單位承諾近期完成所涉問題的整改工作。專班將持續跟進監督，確保問題全部整改到位，保障項目建設順利推進。



“在相關監督工作中，我們加大走訪調研力度，領導班子帶頭深入企業、重點項目建設現場，收集問題線索、聽取意見建議，分析研判後形成處理意見，建立‘發現問題－嚴明紀法－整改糾偏－深化治理’監督閉環。”徐林說，今年以來縣紀委監委班子成員帶隊走訪調研企業、重點項目20餘次，收集問題15條，推動解決12條。