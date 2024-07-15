2024兩岸和平小天使交流活動圓滿結束

全國台聯副會長鄭平致辭（主辦方供圖） 中評社北京7月15日電／7月11日至15日，為期5天的“相聚廈門”之海峽兩岸和平小天使交流活動在福建廈門、泉州等地展開。本次活動由全國台聯、福建省台聯、廈門市台聯以及廈門市教育局主辦，以“白鷺起舞 兩岸同歌”為主題，邀請了40對來自兩岸的小天使共同參與。



活動期間，小天使們不僅參觀了惠和石文化園、泉州開元寺、集美學村等充滿閩台風情、融合兩岸文化的場館，還一起體驗了非遺石雕，瞭解了閩南民俗，觀看了木偶表演，加深對中華民族歷史和文化的瞭解；在龍獅大賽中同場競技，感受兩岸龍獅表演的異曲同工；在“相聚廈門”海峽兩岸青少年文化交流周聯歡晚會暨海峽兩岸和平小天使交流活動閉營式上大聲唱響和平小天使主題曲《同是一個夢》。



全國台聯副會長鄭平出席閉營式晚會並致辭。他表示，“相聚廈門”海峽兩岸青少年文化交流周是廈門台聯持續30餘年打造的兩岸品牌活動，為廣大台胞特別是台灣青少年打開了近距離瞭解祖國大陸的窗口。今年海峽兩岸有近700名青少年、大學生、青年教師等參與到六大板塊的系列活動中，通過體育賽事切磋、閩南文化研習、競技比賽、參觀考察、聯誼互動、文藝演出、座談交流等，推動兩岸年輕一代的互相瞭解、深度融合，交友交心，唱響“要和平、要發展、要交流、要合作”的兩岸同胞共同心聲。他對參與本次活動的工作人員表示了衷心的感謝，並對未來兩岸關係的和平發展寄予了美好期望。

鄭平強調，兩岸同胞同根同源、血濃於水，應常來常往、越走越近。他呼籲兩岸青少年站在新的歷史起點上，互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的“接力棒”，為祖國的繁榮富強貢獻自己的力量。



今年的活動異彩紛呈，小天使們在相互交流中，體驗了中華文化的魅力，增進了彼此的瞭解，結下了深厚的友誼，留下了美好的回憶，促進了彼此之間的心靈契合與共同成長。



“來之前總在新聞中看到說大陸總想要打我們，所以就對這裡印象很不好。但我來了之後才發現，完全不是這樣啊！大陸的人很友好，對我們很貼心，還交到了好朋友。感覺被台灣的新聞騙了！”來自台北的五年級學生陳同學，天真的話語中透露出此次行的收穫。

