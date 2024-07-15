一次心手相牽的旅程　寧台青年文化之旅側記

中評社北京7月15日電／據新華社報導，離別在即，來自台中教育大學的洪翊慈和北方民族大學的魯學冉相約：以後每到一個地方看風景，都會給對方郵寄一張明信片，彼此分享美景和心情。



“短短七天時間，我收穫了很多。我們從生疏到熟悉，現在能夠手拉著手自在地拍照、聊天、大笑，真切感受到了人與人之間真誠的互動和聯結。”第一次到訪寧夏的洪翊慈說。



“寧夏風景美麗，這一路上因為有了朋友相伴，變得更加有意義。”魯學冉說，“我們的友誼不止這七天，還要繼續保持下去。”



7月7日至13日，由寧夏回族自治區人民政府台灣事務辦公室主辦的“探訪星星的故鄉——寧台青年文化之旅”交流活動在寧夏舉辦。



來自台灣16所高校的23名青年，和北方民族大學6名師生以及部分在寧台胞一同前往銀川、中衛等地，感受寧夏經濟社會發展成就和深厚的歷史文化底蘊，在沉浸式互動中走親走近、增進情誼。



17歲的台灣女孩錢德穎是團隊里年齡最小的成員。在中衛沙坡頭旅遊景區滑沙場，她勇敢地從高約80米、長約2000米的沙坡上順勢滑下，感受沙丘起伏帶來的速度與激情。



“如果沒有同伴給我鼓勵，恐高的我不會有勇氣從那麼高的沙坡上滑下來。那一刻，我特別感謝大家幫我戰勝了自己。”錢德穎說。



劉芳甄是台北商業大學四年級學生，此次寧夏之旅是她獎勵自己的畢業旅行。“沒來之前以為這裡很荒涼，不夠舒適，但飛機一落地就改變了我的印象，這裡氣候宜人，綠化也很好，還有大漠、黃河、綠洲、葡萄園、枸杞地……寧夏多彩宜居！”



“我們參觀西夏陵、遠眺賀蘭山，坐著羊皮筏子漂流在黃河上，還踏進騰格里沙漠腹地……那些課本上的人文、美景，一一出現在眼前，能夠親眼看見這些山、這些景、這些歷史遺跡，對我而言是非常珍貴的體驗。”劉芳甄說。