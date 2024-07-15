兩岸紀念陳映真征文活動頒獎儀式在泉州舉辦

中評社北京7月15日電／據新華社報導，由全國台聯、華僑大學、台灣人間出版社共同主辦的海峽兩岸紀念陳映真先生征文活動頒獎儀式，12日下午在福建泉州舉辦。此次征文活動分為三個板塊：陳映真優秀論文獎、“陳映真研究”新作獎以及“閱讀陳映真”佳作獎，共收到兩岸青年投稿89篇。



陳映真是著名文學家，台灣愛國統一陣營的重要領袖和理論家，1988年參與創建台灣中國統一聯盟並出任主席。他創作了《我的弟弟康雄》《將軍族》《唐倩的喜劇》《忠孝公園》等中、短篇小說以及散文；創辦《人間》雜誌、人間出版社；他堅守寶島文化陣地，通過創作頌揚台胞愛國愛鄉傳統。2016年11月22日，陳映真於北京逝世，享年80歲。



全國台聯副會長鄭平致辭表示，近年來，民進黨當局扭曲歷史，修改教科書，極力推行“去中國化”教育。在此情況下，我們更應大力提倡學習陳映真先生的作品，弘揚陳映真先生愛國主義精神，增進台灣青年對兩岸歷史文化的瞭解，加深對大陸的情感聯繫和對中華民族的歸屬感，引導台灣青年樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀。



廈門大學台灣研究院教授朱雙一介紹，此次活動收稿數量和質量較以往大幅提升，特別是新作獎作品，評委們逐字逐句閱讀，深感兩岸讀者閱讀陳映真作品的熱情越發高漲，陳映真作品的影響也越來越大。



“閱讀陳映真”佳作獎一等獎獲得者、台灣青年張鈞凱在視頻致辭中回顧了自己回到老家的感受。他說：“宗親們熱情的問候和招待，令我不由自主地想起了映真先生的《祖祠》。我想我們的感動之情是一樣的，所有台灣人回到自己的原鄉，也都會有類似的激動。”



頒獎儀式上，兩岸學子共同誦讀陳映真先生的經典作品，抒發兩岸同胞同根同源的真切情感，贏得現場觀眾熱烈掌聲。征文活動評審老師、獲獎者等150餘人出席活動。



