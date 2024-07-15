學生運動能力等級有了國家標準

中評社北京7月15日電／據光明日報報導，提及體育運動，很多學生腦海中會浮現出這樣的畫面：籃球場上的揮汗如雨、跑道上的你追我趕……但活動筋骨、健康身心的同時，他們往往心存疑問——“我真的掌握這項運動了嗎？水平到底怎麼樣？”



現在，這個問題有了答案。



中國學生運動能力等級標準研究成果推介會日前在京舉行。記者從會上瞭解到，《足球課程學生運動能力測評規範》等22項國家標準，於今年5月由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會批准發布。



這是我國首個用於評價學生運動能力的國家標準，由中國教育科學研究院牽頭研製。



這套標準包含哪些內容？能解決哪些問題？將如何應用於教學實踐中？



適用於大中小學各學段學生



標準研製牽頭人、中國教育科學研究院體育美育教育研究所副所長於素梅介紹，這套標準適用於大中小學各學段學生，包含1個基本運動能力和21個專項運動能力，涉及足球、乒乓球、羽毛球、籃球、軟式棒壘球、滑板、健美操、滑雪、排球、滑冰、排舞、田徑、體操、游泳、五體球、中國式摔跤、跳繩、輪滑、武術、網球、蹦床等。



“22項學生運動能力國家標準文本內容由範圍、規範性引用文件、術語和定義、等級劃分與達標要求以及運動能力測評五部分組成。”於素梅告訴記者，“運動能力測評劃分為六個等級且逐級提升。基本運動能力六個等級與學段年級對應，專項運動能力六個等級按難度進階劃分為三期，夯實基礎期包含一級、二級，提高能力期包含三級、四級，發展特長期包含五級、六級。學生可根據自己的興趣愛好、能力水平，有選擇性地進行測評。”