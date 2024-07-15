習近平主席重要著作何以持續風行世界

中評社北京7月15日電／據新華社報導，6月22日，位於塔吉克斯坦首都杜尚別的國家圖書館三層高朋滿座，氣氛熱烈。《習近平談治國理政》中塔讀者會正在這裡舉行。



“習近平主席的著作提出了許多新思想、新觀點和新結論，對於身處全球化時代的世界各國具有重要實用價值。”塔吉克斯坦文化部長馬特盧芭洪•薩托裡延說。



“這部著作對我們借鑒中國改革開放經驗、推動塔吉克斯坦自身改革發展具有重要意義。”上海合作組織前秘書長、塔吉克斯坦總統直屬國家管理學院教授拉希德•阿利莫夫感慨良多。



今年是《習近平談治國理政》出版發行十周年。十年來，這部著作風行世界。有人把它視為理解中國改革發展的“金鑰匙”，有人把它當作解答全球發展難題的“思想寶庫”。



十年來，從《擺脫貧困》到《習近平談“一帶一路”》，從《論堅持推動構建人類命運共同體》到《習近平關於中國式現代化論述摘編》，習近平主席重要著作已翻譯出版40多個語種，海外發行覆蓋約180個國家和地區。



一部部習近平主席重要著作在全球出版發行，為國際社會開啟讀懂中國的“思想之門”，讓海內外讀者更真切地傾聽中國的改革脈動、發展足音，更全面地探究中國治理之道、復興之路，更深刻地領悟一位大國大黨領袖的天下情懷和時代擔當。



探究中國改革發展秘訣



“每當閱讀《習近平談治國理政》，我都感覺在向智者問道，在平實的文字間感知中國領導人的家國情懷，最重要的是，讓世界通過中國領導人的宏觀視角感受中國改革發展的波瀾壯闊。”泰國泰中“一帶一路”研究中心主任威倫•披差翁帕迪用近兩年時間完成了《習近平談治國理政》的泰文版第二卷翻譯工作，此後仍時常翻閱思考，沉浸其中。