今年上半年我國GDP同比增長5.0%

中評社北京7月15日電／據新華社報導，國家統計局15日發布數據，初步核算，上半年我國國內生產總值（GDP）616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。國民經濟延續恢復向好態勢，運行總體平穩、穩中有進。



國家統計局新聞發言人表示，放在全球坐標中觀察，我國經濟表現依然較好，一季度GDP增速快於美國、歐元區、日本等，結合二季度國內外形勢，預計上半年我國經濟增速仍將保持領先，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。



分季度看，一季度GDP同比增長5.3%，二季度增長4.7%。從環比看，二季度GDP增長0.7%。



“從短期來看，二季度經濟增速回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出當前經濟運行中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等。但從基本面看、從中長期看，經濟穩定運行、長期向好的基本面沒有改變，高質量發展的大勢沒有改變。”國家統計局新聞發言人說。



夏糧再獲豐收，工業生產較快增長，服務業繼續恢復。上半年，農業（種植業）增加值同比增長4.0%。全國夏糧總產量14978萬噸，比上年增加363萬噸，增長2.5%。全國規模以上工業增加值同比增長6.0%。服務業增加值同比增長4.6%。



市場銷售保持增長，固定資產投資規模擴大。上半年，社會消費品零售總額235969億元，同比增長3.7%。全國固定資產投資（不含農戶）245391億元，同比增長3.9%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.5%。