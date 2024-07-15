美國聯邦調查局：襲擊特朗普的槍手是獨自作案

中評社北京7月15日電／美國聯邦調查局官員14日說，目前調查認為，襲擊前總統、共和黨人特朗普的槍手是獨自作案，作案動機還不清楚。



新華社報導，聯邦調查局分管反恐部門的助理局長羅伯特·韋爾斯當天向媒體通報說，調查仍處在初期，調查人員正在“刺殺未遂”和“潛在的本土恐怖主義行徑”兩個方向展開調查。



聯邦調查局此前公佈槍手是來自賓夕法尼亞州的20歲男子托馬斯·馬修·克魯克斯，該男子已被當場擊斃。事發時他使用的是一把AR－15型步槍，其家人正在配合調查。



現任美國總統、民主黨人拜登14日晚在白宮發表電視講話，就美國政治暴力問題發出警告，稱“是時候冷靜下來了”。拜登呼籲民眾通過選票而不是子彈解決分歧。



特朗普14日晚抵達威斯康星州密爾沃基市，將在本周舉行的共和黨全國代表大會上正式接受共和黨總統候選人提名。其競選團隊此前表示，特朗普身體沒有大礙，精神狀態良好。



特朗普13日傍晚在賓夕法尼亞州巴特勒市舉行的競選集會上遭“未遂刺殺”，他右耳受傷，被護送離開現場。據美國特勤局通報，一名槍手從集會現場外高處向特朗普所在的演講台“開了數槍”，該槍手被特勤局人員打死。現場一名觀眾死亡，另外兩名觀眾重傷。美國有線電視新聞網主持人傑克·塔珀表示，美國政治暴力問題令人擔憂。