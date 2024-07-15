網評：配齊用好AED，讓體育運動更安心

中評社北京7月15日電／據光明日報報導，當前，全民健身熱潮湧動，廣大民眾積極投身體育運動。2023年數據顯示，我國經常參加體育鍛煉的人數比例達37.2%，群眾健身意識不斷提高，國民健康水平持續改善。由於每個人身體狀態各有差異，能夠接受的運動強度不同，加之運動環境對人的影響也不盡相同，在運動過程中意外事件時有發生。發生意外並不可怕，如果運動場館配備應有的急救設施，或能轉危為安。



近年來，隨著社會治理效能和城市經濟發展水平的不斷提高，在各類公共場所，自動體外除顫器（AED）越來越常見。如杭州市急救中心數據顯示，截至2024年7月，該市公共場所AED的配置數量已達到8576台，主要分布在社區、地鐵、火車站、景區、學校、健身場所等人流密集、突發事件易發地。在深圳市，自2017年啟動“公眾電除顫計劃”以來，公共場所已安裝AED超4.3萬台，成功救治超100名心搏驟停患者。



據統計，我國每年發生心源性猝死的人數約為54萬例。心源性猝死是運動性猝死的最主要原因。基於過往案例來看，對運動過程中突發的心搏驟停等危急情況，使用AED第一時間進行心肺復甦，能夠很大程度挽回突發意外者的生命。因此，除加大力度科普健康運動、科學運動等知識外，為運動場館配足AED等急救設備，將能更好為全民健身保駕護航。《健康中國行動（2019—2030年）》提出，“完善公共場所急救設施設備配備標準，在學校、機關、企事業單位和機場、車站、港口客運站、大型商場、電影院等人員密集場所配備急救藥品、器材和設施，配備自動體外除顫器。”