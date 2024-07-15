俄稱控制一定居點　烏稱打擊俄防空設施

烏克蘭防空部隊行動畫面（資料圖）（圖源：央視新聞） 中評社北京7月15日電／據央視網報導，俄羅斯國防部當地時間14日發布戰報稱，俄軍控制了頓涅茨克地區的一個定居點。此外，俄軍在哈爾科夫、扎波羅熱等多個戰線占據了更有利陣地。俄軍擊落了33架無人機和10枚“海馬斯”火箭彈。



烏克蘭武裝部隊總參謀部14日通報稱，過去一天，烏軍對俄軍人員集中區和防空設施進行了12次打擊，擊中俄軍2個電子戰平台、1套“鎧甲－S1”防空系統及4套火炮系統。