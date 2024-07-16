7月15日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月16日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月5日主持例行記者會並就反制美軍工企業對台售武、中伊關係等問題答中外記者問，以下是問答全文：



總台央視記者：外交部網站7月12日公布對6家美國軍工企業和5名高級管理人員採取反制措施的決定。請問發言人有何進一步評論？



林劍：美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對近期美對台售武的主承包商及其高級管理人員，以及近年來參與美對台售武和竄台參加“台美防務產業論壇”的軍工企業採取反制措施。



我要強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何國家、任何組織或個人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。



美國全國廣播公司記者：上周末，特朗普前總統遭暗殺未遂後，中國外交部發表了一份聲明，指出中方關注特朗普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向特朗普前總統表達慰問。習近平主席是如何向特朗普表達慰問的？是通過通話，還是通過電子郵件或使館？中方關注特朗普前總統遭槍擊事件，中方的關切是什麼？



林劍：中方已就此發布消息，對此我沒有新的補充。



《北京青年報》記者：日前，伊朗當選總統佩澤希齊揚在《德黑蘭時報》撰寫署名文章闡述外交政策，表示伊方珍視伊中傳統友誼，期待在構建新的國際秩序的道路上同中國深化合作。中方對此有何評論？



林劍：中方對佩澤希齊揚總統就中伊關係所作表態表示讚賞。中伊友好交往源遠流長，建交半個多世紀以來，雙邊關係保持健康、穩定發展。面對紛繁複雜的地區和國際形勢，中伊始終相互支持、同舟共濟，不斷鞏固戰略互信，穩步推進各領域交流合作，並就地區和國際事務保持良好溝通和協調，既造福了中伊人民，也為促進地區和世界和平穩定作出積極貢獻。中方高度重視中伊關係發展，願同伊朗新政府一道努力，推動中伊全面戰略夥伴關係行穩致遠。