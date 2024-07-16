外交部：依法反制美國部分軍工企業及其人員

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月16日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月15日在例行記者會上應詢表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對近期美對台售武的主承包商及其高級管理人員，以及近年來參與美對台售武和竄台參加“台美防務產業論壇”的軍工企業採取反制措施。任何國家、任何組織或個人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。



有記者提問到，外交部網站7月12日公布對6家美國軍工企業和5名高級管理人員採取反制措施的決定。請問發言人有何進一步評論？



林劍表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對近期美對台售武的主承包商及其高級管理人員，以及近年來參與美對台售武和竄台參加“台美防務產業論壇”的軍工企業採取反制措施。



林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何國家、任何組織或個人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。