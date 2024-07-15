网评：善待“趕時間”的外賣騎手

中評社北京7月15日電／善待“趕時間”的外賣騎手，是城市應有的溫度



來源：工人日報 記者：陳丹丹



外賣騎手“進小區門難”問題一直備受關注。據媒體報導，近日，北京、杭州、上海、南京等地推出系列舉措，落地“騎手友好社區”“小哥碼”“一望到底”等項目，通過協商外賣騎手通行機制、開辟騎手綠色通道、上線送餐專屬地圖等措施，逐步解決騎手進門難、停車難、充電難等實際問題。



系列舉措的推出，正中當前的痛點與難點。一段時間以來，外賣小哥在小區門口吃閉門羹的事情頻頻見諸媒體。涉事多方或有爭論，或產生糾紛，甚至發生衝突事件，如騎手在小區迷路導致送餐超時，騎手與保安發生衝突、被保安抱摔進ICU等。在一些人看來，“外賣小哥不許入內”已然成為了一種職業歧視。



作為城市現代化進程中不可或缺的新就業形態勞動者，外賣騎手似乎總在與時間賽跑，正如“外賣詩人”王計兵在《趕時間的人》中寫到的：“從空氣里趕出風／從風里趕出刀子／從骨頭里趕出火／從火里趕出水／趕時間的人沒有四季／衹有一站和下一站……”而由諸多因素引發的“進小區門難”，如同一粒塵埃，真實地投射在每一位騎手的生活與工作中，而個體往往只能無奈妥協。



就在不久前，下班回家路上，我看到了一些外賣騎手的電動車後座或腳踏板上，綁著一輛平衡車。前方掛鈎上掛著幾袋外賣，尾部裝著撐得蓋不上蓋子的送餐箱，再加上中間的平衡車，電動車一下子顯得更加 擁擠和笨重了。上前一問才知道，因為擔心遇到“小區進門難”，他們才買了平衡車，如果小區不讓進，就踩著平衡車去單元樓送餐。



外賣騎手“進小區門難”的問題背後，是送餐“最後100米”中涉及多方的管理痛點，關乎物業、平台、消費者等多方利益，不應簡單地將其歸咎於配送鏈末端工作人員的“不懂變通”，而是要釐清所牽涉的各方權益，也應理解小區管理者對居民負有安全責任與義務。因此，這一問題，說到底還是要以共治思維來破解。多地推出的“騎手友好”系列舉措，改變了以往“能進或不能進”的一刀切式管理，是兼顧相關各方利益的探索，在具體措施上體現出精細化、人性化、制度化的趨勢，值得點贊。

