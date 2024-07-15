6月各線城市商品住宅銷價環比降幅總體收窄

中評社北京7月15日電／據國家統計局網站發布，2024年6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀2024年6月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據表示，6月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄；同比下降，其中一線城市二手住宅同比降幅收窄。



一、各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄



6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2個百分點。



6月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月收窄0.8個百分點，其中北京、上海今年以來首次轉漲，分別上漲0.2%和0.5%，廣州、深圳分別下降1.5%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅與上月相同。



6月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有64個和66個，均比上月減少4個。