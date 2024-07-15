建設大灣區，關鍵在創新

中評社北京7月15日電／風起南海，潮湧灣區。在粵港澳大灣區，一個又一個“灣區速度”令人驚嘆：最快約5秒，在橫琴口岸完成通關；最快不到10分鐘，辦好營業執照；一小時，大灣區主要城市之間基本實現通達……粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，經濟總量從2018年10.8萬億元增至2023年突破14萬億元，以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國1／9的經濟總量，前景可觀、潛力無限。



習近平總書記高度重視發揮港澳在國家對外開放大局中的作用，親自謀劃、部署、推動實施粵港澳大灣區重大戰略。5年多來，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》從一張藍圖逐漸變為實景，經濟綜合實力再上台階、科技創新能力不斷提升、內聯外通網絡加速完善、重大合作平台建設加快推進、市場一體化水平逐步提高，高質量建設粵港澳大灣區邁出堅實步伐。



“大膽闖、大膽試”，建設好大灣區，關鍵在創新。大灣區是在一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣的條件下建設的，國際上沒有先例。在“一國兩制”方針和基本法框架內，發揮粵港澳綜合優勢，創新體制機制，促進要素流通，才能化“制度之異”為“制度之利”。如今，“港澳藥械通”“灣區社保通”“跨境理財通”“政務服務跨境通辦”等一批標誌性事項落地實施；粵港澳共同公布涵蓋食品、中醫藥、養老等領域的“灣區標準”已經達到183項；橫琴與澳門試行商事登記“跨境通辦、一地兩注”，粵港實現108項高頻政務服務“跨境通辦”……隨著人員、貨物、資金、數據等各類要素高效便捷流動，粵港澳大灣區的市場一體化水平不斷提高。