香港證監會：香港保持國際資產管理領先優勢

中評社北京7月15日電／據人民網報導，香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）12日發布的《2023年資產及財富管理活動調查》顯示，2023年，香港管理的資產規模超31萬億港元，同比增長2%，淨資金流入急增342%。香港證監會表示，多項主要指標反映香港資產及財富管理業務的投資者資金來源高度多元化、資產配置全球化，體現香港作為國際資產管理中心的領先優勢。



據統計，過去五年間，非中國內地及香港投資者的資產一直占香港管理資產總值的54%至56%；在香港管理的資產當中，配置到海外市場的比例達到60%。過去三年，香港第9類（即提供資產管理）持牌機構數目穩步上升12%至2024年6月的2161家。



在香港註冊成立的香港證監會認可基金也表現強勁，淨資金流入於2023年大幅反彈93%至870億港元（111億美元）；2024年首季錄得330億港元（42億美元）淨資金流入，延續良好勢頭。這些基金的管理資產總值於2023年增長了5%，並於今年首季進一步上升3%。



香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，調查結果體現香港資產及財富管理業具有持續優勢，市場廣度和深度正在提升，在應對前所未有的挑戰和宏觀壓力方面展現出韌性。香港具有獨特優勢，能夠與內地、亞洲及全球市場加深聯繫，進一步鞏固國際金融中心地位。