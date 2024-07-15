柬埔寨西哈努克港經濟特區推動高質量發展

通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司生產車間。西港特區公司供圖（圖源：人民網） 中評社北京7月15日電／新增企業8家，累計引入來自世界各地企業（機構）188家；1－6月，全區企業已實現進出口總額19.15億美元，同比增長約15.6%，占柬埔寨全國進出口貿易總額約7%……今年上半年，柬埔寨西哈努克港經濟特區持續提升產業競爭力，推動特區高質量發展。



走進通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司，目之所及都是智能化的生產設備。工廠內建有13個立體智能倉庫，91個機器人，從半部件到一條20寸的輪胎成型，僅需33秒的時間就完成了。通用輪胎科技自2023年5月正式開業以來，僅一年時間，一期項目就實現了全面達產。如今，該公司正在加快推進二期項目建設。一期、二期全部達產後，將具備年產850萬條半鋼子午胎和165萬條全鋼子午胎的生產能力。



通用輪胎科技是西港特區產業升級的縮影。在特區工業二期內，一大批高附加值的技術密集型產業正在蓬勃發展。“我們特區並不提倡‘撿到籃裡都是菜’的招商模式，在追求數量的同時，更加注重企業的質量。”西港特區公司董事長陳堅剛表示。



西港特區努力推進產業結構的優化升級，從工業一期以紡織服裝、箱包皮具、木業製品等產業為主，到工業二期轉向優先發展高附加值、創新的和具有競爭力的新興工業和製造業，重點引入汽配輪胎、光伏新材料、五金機械、建材家居等技能技術密集型產業的龍頭企業及產業鏈配套企業入駐。如今，在這些產業的帶動下，特區發展動能強勁，不斷刷新著對當地工業經濟的貢獻率。